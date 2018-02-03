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Adnan Hoca'ya özel torba yasa gündemde

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var. Onlardan biri de kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik...

Adnan Hoca'ya özel torba yasa gündemde
Lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek

 Madde Adnan Hoca'ya özel mi?


Söz konusu maddenin kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi.


RTÜK'ün eli kolu bağlı


A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.


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