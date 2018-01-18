Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Adnan Oktar'a uzaklaştırma kararı

Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığını belirttiği biri 17 yaşında olan 2 kızını kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı çıkarıldı

18 Ocak 2018, Perşembe 20:17
Adnan Oktar'a uzaklaştırma kararı
Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

KIZLARIN ANNESİ VE ADNAN OKTAR'A SORUŞTURMA AÇILDI


Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma açtı. 

Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

6 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. 

Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.

ANNE KIZINI HAFTADA 1 GÜN GÖREBİLECEK


Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada 1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde hüküm kuran Aile Mahkemesi, tedbir kararının şiddet mağdurları B.K, Ş.K. ve baba Elvan Koçak ile şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini kararlaştırdı. 

Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi. 


Kızlarını Adnan Oktar’ın programında gören baba suç duyurusunda bulunduKızlarını Adnan Oktar’ın programında gören baba suç duyurusunda bulundu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı

Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı
Örnek bir 'First Lady' Banu Türkoğlu

Örnek bir 'First Lady' Banu Türkoğlu
Kerimcan Durmaz kabadayı oldu

Kerimcan Durmaz kabadayı oldu
Onu 12 yaşındayken tanımıştık şimdi 40 yaşında bir baba

Onu 12 yaşındayken tanımıştık şimdi 40 yaşında bir baba
Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu! (Seda Sayan'a konuk oldu)

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu! (Seda Sayan'a konuk oldu)
Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?
Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?

Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?
Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?
Canlı müzik hayatını Can'landırmaya geliyor

Canlı müzik hayatını Can'landırmaya geliyor
Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)

Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)
Hamile çocuklarla ilgili skandala ünlüler tepki gösterdi

Hamile çocuklarla ilgili skandala ünlüler tepki gösterdi