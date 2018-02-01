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Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şok cevap!

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesine tepki gösterdi. Oktar, Erbaş için "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" dedi

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şok cevap!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.
 

"GIKIN ÇIKMIYOR HOCA EFENDİ"


Adnan Oktar, internette yayın yapan A9 kanalında bugün (1 Şubat 2018) Erbaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine de değinen Oktar, Erbaş'ın "FETÖ ile mücadelede geç kaldık" ifadesine de tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Adnan Oktar'a: Dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Adnan Oktar'a: Dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?

Oktar, "Biraz değil, bayağı geç kaldınız" dedi; Erbaş'ın, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride bulunduğunu hatırlattı.

Adnan Oktar daha ileri giderek "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" dedi.


 


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