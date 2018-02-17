Adnan Oktar'ın kanalına kapatma sinyali

"KEYFİYETE TERK EDİLMİŞ"

"KUZEY KORE'YE BENZERİZ"

YETKİ RTÜK’TE

Erdinç Şahin

Düzenlemeye göre internette yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek. Yayınlar,’ün denetimine tabi olacak.Mevzuata aykırı yayınlar, mahkeme kararıyla sonlandırabilecek. Muhalefet, düzenlemeningibi abonelikle izlenebilen platformların yanı sıra, bağımsız haber kanallarını da etkileyeceğini, bunun “sansür” niteliğinde olduğunu savunuyor., şunları söyledi: “İnternetten yayın yapmak isteyen lisanslı kuruluşlar yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrı bir lisans almak zorunda kalacak. Lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınları, sulh ceza hakimliği tarafından engellenebilecek.’ün engelleme talebini sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karara bağlayabilecek. Bu düzenlemeyle basın yayın, her türlü yayın hükümetin keyfiyetine terk edilmiş, bırakılmıştır.”n da düzenlemenin Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümüne aykırı olduğunu savunarak “Böyle bir iklimde bu düzenlemeyi yaparsak, dünyayla olan ilişkimizde birnoktasına düşürülme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.Milliyet’e konuşan Başbakan Yardımcısısansür iddiasına ilişkin “Şu anda mevcut olan, uydudan veya karasal yayın yapan televizyonlarda RTÜK’ün bütün yetkisi neyse, internet ortamında televizyon yayını yapanlarda da yetki o” karşılığını verdi. Abonelik usulüyle çalışan internet platformlarının denetime açılıp açılmayacağı yönündeki soruyu ise Işık, “Abonelikle izlenebilen internet siteleriyle ilgili komisyon çalışacak. Eğer ‘aboneye dayalı, herkese açık olmayan sistem istisna olur’ derse açıklığa kavuşur. Bizim gönderdiğimizde o açıklıkta bir hüküm yok. Bunu komisyon veya genel kurul görüşebilir” diye yanıtladı.Adnan Oktar’ın tartışılan internet kanalı A9’un, RTÜK tarafından belirlenen kuralları ihlal etmesi halinde gereğinin yapılacağını söyleyen Işık, “Bununla ilgili yetki RTÜK’te. RTÜK’ün koyduğu mevzuatı ihlal ederse 3 aşamalı bir sistem var. İlki beş program durdurma, üçüncüde de kapatma var. Eğer ısrarla mevzuatı, kuralları ihlal ederse kapatma gelebilir” dedi. Düzenlemenin yalnızca internet ortamında yayın yapan kanallarla ilgili olduğunu kaydeden Işık, MİT’in soruşturmasının, “güvenlik amacıyla” gerçekleştirileceğini belirtti.