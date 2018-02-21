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Adnan Oktar'ın programında artık Kedicikler yok!

Adnan Oktar'ın programında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. DW Türkçe Adnan Oktar ile röportaj yaptı. Bu arada kediciklerin bundan böyle programa çıkmayacağı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın programında artık Kedicikler yok!
İnternet yayınlarına RTÜK sansürü tartışmasının merkezinde Adnan Oktar'ın kanalı bulunuyor.

“Adnan hoca” olarak bilinen Adnan Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

Adnan Oktar’ın A9 adlı kanaldan yayın yaptığı televizyonunu ise gazeteci DW Türkçe adına ziyaret etti.

İşte söyleşinin tamamı:



A9 kanalının yayın yaptığı stüdyonun bulunduğu villada, Adnan Oktar’a “Siz şeyh misiniz” sorusu yöneltildi. Adnan Oktar ise bu soruyu reddederek “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Adnan Oktar, RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı.


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