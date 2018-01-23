Adnan Oktar olayında yeni gelişme! O iddialar ortalığı karıştırdı

"PKK VE İNGİLİZ DERİN DEVLETİ TUZAK KURDU"

BABA DAYANAMAYIP YAYINA BAĞLANINCA ORTALIK KARIŞTI

Senim Tanay

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak’ın (44) uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında görmesiyle birlikte ortaya çıkan olayda yeni bir gelişme yaşandı.Beyaz TV’de Tahir Sarıkaya’nın hazırlayıp sunduğu “Uyan Türkiyem” programında Adnan Oktar’ın kediciği olarak bilinen sözcüsü Didem Ürer İle Adnan Oktar'ın programında dans ederken ekranlara yansıyan kızların babası Elvan Koçak birbirine girdi.Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak yayına bağlanan Didem Ürer, Elvan Koçak ile ilgili ağır iddialarda bulununca kızların Babası Elvan Koçak daha fazla dayanamayarak yayına bağlandı.Didem Ürer yayında, Adnan Oktar’ın PKK ve İngiliz derin devletinin hedefinde olduğunu ve Elvan Koçak’ı bu amaca hizmet etmekle suçladı. Elvan Koçak’ın eski eşi Gülperi Koçak’ın Adnan Oktar'la tanıştıktan sonra Eşi Elvan Koçak’tan boşanmadığını, Elvan Koçak’ın eşini 4 ayrı kadınla aldatması nedeniyle boşandığını iddia eden Didem Ürer, Elvan Koçak'ın Viyana Mahkemesi kararıyla eşine ve çocuklarına ödemesi gereken nafakayı da ödemediğini ve bu nedenden dolayı eşinin ve çocuklarının mağdur olduğunu iddia etti.Didem Ürer'in iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Didem Ürer ayrıca kızların A9 TV'de yayınlanan yayınlara çıkması için de Annesinin yazılı muvafakatnamesi olduğunu ve bunun da yasalara uygun olduğunu söyledi. Didem Ürer, konuyu İngiliz Derin Devleti'ne bağlayınca sunucu Tahir Sarakaya şaşkınlığını gizleyemedi.Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak yayına bağlanan Didem Ürer, Elvan Koçak ile ilgili ağır iddialarda bulununca kızların Babası Elvan Koçak daha fazla dayanamayarak yayına bağlandı ve şunları söyledi:Elvan Koçak’ın sözleri üzerine stüdyo bir anda gerildi ve karşılıklı iddiaların ağırlaşması üzerine sunucu Tahir Sarıkaya, yayını kesip reklama girdi.