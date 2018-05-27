Kendi televizyon kanalında yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın geleneksel olarak düzenlediği sıra gecesinde Mustafa Keser, Latif Doğan ve Zekeriya Ünlü sahne aldı.

SALONA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GİRDİ

Adnan Oktar sıra gecesinin düzenlendiği salona 'Delalım' şarkısı ile davul zurna eşliğinde davetlilerin yoğun alkışı ile girdi. Üçünçüsü düzenlenen sıra gecesinin davetlileri arasında sanatçı Sevim Egesoy, Ersoy Savaş, Türk halk müziğinin ünlü ismi Nur Ertürk, Balık Ayhan, Cüneyt Şentürk yer aldı.

Latif Doğan, yanına gelen Adnan Oktar'ın elini öpmeye çalıştı.

DANSI OLAY OLDU

Sıra gecesinin önemli anlarından bir tanesi de sanatçı Ersoy Savaş'ın Adnan Oktar'ı sahneye davet etmesi oldu. Adnan Oktar, sahneye çıkıp birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Adnan Oktar'ın dansı yoğun tezahüratla karşılandı.

Sıra gecesinden kareler;



