FETÖ’nün tutuklu sanıklarından Mehmet Baransu ile görüşmeler yapan Adnan Oktar’ın kadın müridi D.G.’nin telefonundan ByLock çıktı. Geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan D.G.nin adli kontrolle salıverildiği öğrenilirken, Oktar’ın üst düzey yardımcılarından firari Tarkan Y.’nin de FETÖ’nün Kuzey Irak imamıyla irtibat halinde olduğu belirlendi.

VERİLER İNCELENİYOR

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Temmuz’da Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon düzenlemişti. Casusluktan çocuk istismarına, dolandırıcılıktan kara para aklama ve tacize kadar 30 suç isnat edilen Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Oktar’ın da arasında olduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 45 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdüren polis, örgüt ve örgüt üyelerine ait telefon ve dijital verileri incelemeye aldı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Dijital incelemelerde, örgüt üyesi olarak gözaltına alınan şüpheli kadınlardan D.G.’nin cep telefonunda Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kriptolu görüşme programı ByLock tespit edildiği öğrenildi. D.G.’nin geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındığı ve adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Oktar operasyonunda tekrar gözaltına alınan D.G.’nin sevk edildiği mahkemece bu kez tutuklandığı bildirildi.

İKİ ÖRGÜT ARASINDA GİZLİ BAĞLANTI

FETÖ ile irtibatları mercek altına alınan Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden firari Tarkan Y.’nin daha önce FETÖ’nün Kuzey Irak İmamı Talip B. ile görüştüğü emniyet birimlerince tespit edilmişti. Tarkan Y.’nin 2014 ve 2015 yıllarında iki kez Erbil’e giderek Talip B. ile görüşme yaptığını tespit eden emniyet güçleri, örgütün tutuklanan elebaşı Adnan Oktar’ın da FETÖ’nün tutuklu sanıklarından Mehmet Baransu ile geçmiş tarihlerde düzenli görüşmeler yaptığını belirledi. Polisin her iki örgüt arasında gizli bir irtibatı tespit ettiği ve bunu belgelendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.