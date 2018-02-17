Adnan Polat aday olur mu?

ADNAN POLAT ADAY OLABİLİR

Erdinç Şahin

’da eski başkanda dönen 2011’deki ibrasızlığın gelecek ay yapılacak mali genel kurulda da düzeltilmesi için harekete geçilmesi, geniş yankı uyandırdı. Bazı üyelerin imza kampanyasına başlaması sarı-kırmızılı camiada tartışılmaya başlandı.’a yakın kaynaklar, imza kampanyası ve sonrasında gelecek ay yapılacak mali genel kurulda ibrasızlığın ortadan kalkmasıyla taşların yerinden oynayacağını düşünüyor. Bu durumda Polat’ın, başkan adaylığını bile gündemine alabileceği belirtiliyor.