Adnan Polat aday olur mu?

Galatasaray
’da eski başkan Adnan Polat’ın Yargıtay’dan
da dönen 2011’deki ibrasızlığın gelecek ay yapılacak mali genel kurulda da düzeltilmesi için harekete geçilmesi, geniş yankı uyandırdı. Bazı üyelerin imza kampanyasına başlaması sarı-kırmızılı camiada tartışılmaya başlandı.
ADNAN POLAT ADAY OLABİLİR
Adnan Polat
’a yakın kaynaklar, imza kampanyası ve sonrasında gelecek ay yapılacak mali genel kurulda ibrasızlığın ortadan kalkmasıyla taşların yerinden oynayacağını düşünüyor. Bu durumda Polat’ın, başkan adaylığını bile gündemine alabileceği belirtiliyor.
Skorer
Erdinç Şahin