Adnan Polat geri dönüyor

İTİBARI GERİ VERİLECEK

Erdinç Şahin

eski başkanlardan’a zeytin dalı uzatma kararı aldı.2011 yılı mali genel kurulundan ibrasızlıkla ayrılan Polat mahkemede haklarını korumuş olsa da bunu Galatasaray Genel Kurulu’na da onaylatmak istiyordu.Birkaç yıl süren bu uğraşın neticesinde, 31 Mart’ta yapılacak mali genel kurulda yönetim Adnan Polat’a itibarının geri verilmesinin yolunu açacak ve ibrasını bir kez daha oylatacak.Böylece camia içinde barışın temelleri de atılmış olacak. Kulislerde ise Polat’ın mayıstaki seçimlerde Galatasaray Başkanlığı’na yeniden aday olacağı konuşuluyor. (Fanatik)