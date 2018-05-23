Adobe, 1,68 milyar dolara Magento’yu satın alıyor

Photoshop, InDesign ve Illustrator gibi yaratıcı ürünleriyle tanınan Adobe, işini büyütebileceği yeni alanlar arayışında. Teknolojileri Canon ve tasarımcı Paul Smith gibi ünlü isimler tarafından çevrimiçi mağazalarını yönetmek için kullanılan Magento, Adobe’nin 1,68 milyon dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Adobe ve Magento, Warner Music Group, Coca-Cola ve Nestlé gibi dev ve ortak müşterilere sahipler. Benzer müşterilere sahip olmak, Adobe’un daha fazla araç ve servis satmasını kolaylaştıracak.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen satın alma anlaşmasının ardından Magento CEO’su Mark Lavelle Adobe dijital deneyimler operasyonuna katılacak. Bu departmanda pazarlama analitiği, çevrimiçi reklam yönetimi yazılımları gibi işler geliştiriliyor.

2007 yılında kurulan Magento, 2011 yılında açıklanmayan bir fiyat karşılığında eBay’e satılmıştı. eBay ile PayPal’ın 2015 yılında iki farklı şirkete dönüşmesinin ardından, Magento da şirketin diğer yazılım ürünleriyle birlikte 925 milyon karşılığında Sterling Partners ve Permira Funds isimli yatırımcılara satılmıştı.