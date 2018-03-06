Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı! Adriana Lima Metin Hara ayrıldı mı?



ADRİANA LİMA OSCAR ÖDÜLLERİNDE DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ

ADRİANA LİMA İLE METİN HARA AYRILDI MI?

Can Hakman

Bu yıl 90. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde kadınlar birbiriyle şıklık yarışına girdi. Ama içlerinde öyle bir isim vardı ki yine herkesin gözü ondaydı. Ünlü manken'dan bahsediyoruz. Adriana Lima dün gece düzenlenen Oscar ödüllerinele katılınca törenin en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bu sabahki yabancı basında ise Adriana Lima ile Metin Hara'nın ayrıldığı ile ilgili haberler vardı. Pekigerçekten? Detaylar haberimizdeAdriana Lima Oscar ödüllerinde derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Lima'nın kıyafetini alt tarafı olduğu gibi transparandı.İşte Adriana Lima'nın o kıyafeti:New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar törenininde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.Haber konunun sorulduğu Adrina Lima'nın temsilcinin geri dönüş yapmadığı da belirtiliyor. Bakalım Metin Hara cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?