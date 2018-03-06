Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı



ADRİANA LİMA OSCAR ÖDÜLLERİNDE DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ

Can Hakman

Bu yıl 90. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde kadınlar birbiriyle şıklık yarışına girdi. Ama içlerinde öyle bir isim vardı ki yine herkesin gözü ondaydı. Ünlü manken'dan bahsediyoruz. Adriana Lima dün gece düzenlenen Oscar ödüllerinele katılınca törenin en dikkat çeken isimlerden biri oldu.Adriana Lima Oscar ödüllerinde derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Lima'nın kıyafetini alt tarafı olduğu gibi transparandı.İşte Adriana Lima'nın o kıyafeti: