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Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı

Seksi model Adriana Lima, dün gece sabaha karşı düzenlenen Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı. Derin göğüs dekolteli kıyafet giyen Adriana Lima'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı

Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı
Bu yıl 90. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde kadınlar birbiriyle şıklık yarışına girdi. Ama içlerinde öyle bir isim vardı ki yine herkesin gözü ondaydı. Ünlü manken Adriana Lima'dan bahsediyoruz. Adriana Lima dün gece düzenlenen Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katılınca törenin en dikkat çeken isimlerden biri oldu.


ADRİANA LİMA OSCAR ÖDÜLLERİNDE DERİN GÖĞÜS DEKOLTE TERCİH ETTİ


Adriana Lima Oscar ödüllerinde derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Lima'nın kıyafetini alt tarafı olduğu gibi transparandı.


ADRİANA LİMA GÖBEK DANSI ÖĞRENMEYE KARAR VERMİŞTİ. İŞTE O ANLARI KEŞFEDİN.


İşte Adriana Lima'nın o kıyafeti:



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