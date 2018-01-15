Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

ADRİANA LİMA GÜLŞEN'İN 'DAN DAN' ŞARKISIYLA BÖYLE EĞLENMİŞTİ

Çiğdem Saltık

ile'nın aşkı yazın başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti.İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin gündeminin öncelikli konusu oldu.İkili en son 'Ayrıldılar' haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni yılın ilk saatlerinde Metin Hara Adriana Lima'ya evlenme teklifi ederek bu iddiaları da yalanlamış oldular.aşkı devam ede dursun modelin'i Instagram'dan takip ettiği ortaya çıktı.daha önce de'in 'n' şarkısını arabasında dinlemiş ve çok eğlenmişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.denın 'Dan Dan' isimli şarkısını sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak, "Ne mutlu bana. Yazdığım şarkıların Türkiye sınırlarının dışına taşması, beğenilmesi, sevilmesi harika bir şey. Müziğin zaten dili yok. İyi müzik, iyi sound her yerde dinleniyor" demişti.