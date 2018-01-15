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Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

Türk yazar Metin Hara ile ilişkisinden sonra radarımızdan çıkmayan Brezilyalı manken Adriana Lima daha önce arkadaşlarıyla arabada seyahat ederken, Gülşen'in 'Dan Dan' şarkısıyla coşmuştu. Adriana Lima şimdi de Gülşen'i Instagram'da takip etmeye başladı

15 Ocak 2018, Pazartesi 13:20
Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı
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Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı yazın başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti.

İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin gündeminin öncelikli konusu oldu. 

İkili en son 'Ayrıldılar' haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni yılın ilk saatlerinde Metin Hara Adriana Lima'ya evlenme teklifi ederek bu iddiaları da yalanlamış oldular.


Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifiMetin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Adriana Lima-Metin Hara aşkı devam ede dursun modelin şarkıcı Gülşen'i Instagram'dan takip ettiği ortaya çıktı.


ADRİANA LİMA GÜLŞEN'İN 'DAN DAN' ŞARKISIYLA BÖYLE EĞLENMİŞTİ

Adriana Lima daha önce de Gülşen'in 'Dan Dan' şarkısını arabasında dinlemiş ve çok eğlenmişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



Gülşen de Adriana Lima'nın 'Dan Dan' isimli şarkısını sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak, "Ne mutlu bana. Yazdığım şarkıların Türkiye sınırlarının dışına taşması, beğenilmesi, sevilmesi harika bir şey. Müziğin zaten dili yok. İyi müzik, iyi sound her yerde dinleniyor" demişti.


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