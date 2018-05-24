Adriana Lima ter içinde kaldı

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GERÇEK TER"

Üst üste attığı yumruklarla profesyonel boksörlere taş çıkartan güzel model, ter içinde kaldı. Formunu korumak için boks yapan Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ‘‘The sweat is real.(Gerçek ter)’’ notunu düştü.







