Adriano için Çin kancası

Siyah-Beyazlılar’da son 2 sezonda gösterdiği performansla göz dolduran Adriano’ya, Çin kulüplerinin talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Yönetimi’nin ise gelecek teklifler doğrultusunda karar vereceği belirtilirken, 33 yaşındaki Brezilyalı için yüksek bir bonservis teklifi geldiği takdirde satmayı kabul edecekleri öğrenildi.

Kara Kartal, daha önce de Uzak Doğu’ya Ersan Gülüm ve Demba Ba’yı göndererek 20 milyon Euro’yu (105 milyon TL) kasasına koymuştu.



