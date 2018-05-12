Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...
Fenerbahçe’nin geçen yılki hocası Dick Advocaat sürpriz bir geri dönüş kararı alıyor. Hollandalı hoca, eski takımı Zenit’le anlaşmak üzere.
Rus basınında Hollandalı teknik adamın eski takımı Zenit ile görüştüğü öne sürüldü. Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı ile anlaşması nedeniyle önümüzdeki hafta görevden ayrılacağı kaydedildi.
Rus kulübünün de kendilerini tanıyan ve ligi bilen Advocaat’ı düşündüğü vurgulandı. 71 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Sparta Rotterdam’dan ayrılmıştı. 2008 yılında Zenit’le UEFA Kupası’nı kazanan Advocaat’ın da bu transferi istediği belirtildi.
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