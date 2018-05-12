Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...

Erdinç Şahin

’nin 2016-2017 sezonunda teknik direktörlüğünü yapansürpriz bir iddia ile gündeme geldi.Rus basınında Hollandalı teknik adamın eski takımıile görüştüğü öne sürüldü.ile anlaşması nedeniyle önümüzdeki hafta görevden ayrılacağı kaydedildi.Rus kulübünün de kendilerini tanıyan ve ligi bilen’ı düşündüğü vurgulandı. 71 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde’dan ayrılmıştı. 2008 yılında’ın da bu transferi istediği belirtildi.