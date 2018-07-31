AEK Atina - Galatasaray maç özeti

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça AEK daha etkili başlarken 2. dakikada gerçekleştirilen duran top organizasyonu sonucu Bakasetas’ın vuruşu sarı-kırmızılara gelen ilk şut oldu. Galatasaray 5. dakikadan itibaren topa daha fazla sahip olmaya başlarken, 9’da Gomis’in ceza yayı üzerinden şutu savunmaya çarparak kornere gitti. Selçuk’un kullandığı köşe vuruşunu kafayla kaleye gönderen Maicon’un vuruşu ise kalecide kaldı.

İLK YARIDA 2 GOL

22. dakikada sol kanattan Selçuk'un kullandığı serbest vuruşu arka direkte iyi takip eden Brezilyalı stoper Maicon, takımını 1-0 öne geçirdi. Yunan ekibi, 34. dakikada skora dengeyi getirdi. Klonaridis, sağ kanatta attığı çalım ile ceza sahasına sokulurken uygun durumdaki Livaja’yı gördü. Hırvat futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu. Devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

MAICON FARKI 1'E İNDİRDİ

İkinci yarının hemen başında takımımızda Serdar Aziz’in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken takip eden 10 dakikalık bölümde AEK iki gol buldu. 51. dakikada ceza sahasına yapılan orta Maicon’dan sekerken topu önünde bulan Andre Simoes pasını bekletmeden Bakasetas’a verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı şut filelerle buluştu. 56. dakikada Yunan ekibi Mandalos’un serbest vuruştan attığı gol ile farkı ikiye çıkarttı. Galatasaray, 67. dakikada bir kez daha Maicon’un golüyle farkı 1’e indirdi.

Son dakikalarda iki takımın gol çabaları da sonuç vermeyince sahadan galibiyetle ayrılan 3-2’lik sonuçla AEK oldu.

Galatasaray maça "Geçmiş olsun komşu" tişörtleriyle çıktı

AEK Atina: Vasilios Barkas, Michalis Bakakis, Vassilios Lambropoulos, Marios Oikonomou, Helder Lopes, Konstantinos Galanopoulos, Andre Simoes, Tasos Bakasetas, Viktor Klonaridis, Petros Mantalos, Marko Livaja

Teknik Direktör: Marinos Ouzounidis





Galatasaray: İsmail Çipe, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Lionel Carole, Selçuk İnan, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

İSTANBUL (İHA)