AEK Galatasaray maçı CANLI İZLE! Smart Spor şifresiz izle

Takımlar yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken Süper Kupa öncesi Galatasaray Yunanistan ekibi AEK ile hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip 6. hazırlık maçına çıkarken son durumunu gözden geçirip 10 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Taraftarlar özellikle yeni transferlerin performansını merak ediyor.

AEK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AEK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele Samart Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için D Smart'a üye olup kurulum yapmanız gerekiyor.

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Galatasaray muhtemel 11

İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarıkırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak











