AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray 6. hazırlık maçını bugün Yunanistan ekibi AEK ile oynuyor. Karşılaşma her iki takım taraftarı tarafından heyecanla beklenirken futbolseverler "AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusunu soruyor.
Galatasaray AEK maçı heyecanla dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray bu akşam Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılı kulüp bu maçtan da galip gelip lige moralli başlamak istiyor.
AEK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AEK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele Samart Spor'dan naklen yayınlanacak.
Galatasaray muhtemel 11
İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis
Galatasaray'ın hazırlık maçları
Wil 1900 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Galatasaray 1-2 Valencia
Sakaryaspor 0-3 Galatasaray
Club Africain 0-1 Galatasaray
Galatasaray'ın transfer borsası
Galatasaray'da gelenler...
Muğdat Akhisar - Bedelsiz
Nagatomo Inter 2.5 milyon Euro
Onyekuru* Everton 800 bin Euro
Galatasaray'da gidenler...
Cavanda S.Liege 2.4 milyon Euro
Denayer M.City
Yasin Göztepe
Latovlevici
Hakan
Koray
Carrasso
Eray
Gündemdeki isimler...
Silva (Milan), Höwedes (Schalke), Gervinho (H.Fortune), Ramires (Jiangsu), Ndiaye (Stoke), Trezeguet (Kasımpaşa), Emre Akbaba (Alanya), Denayer (M.City), Ahmed Musa (Leicester), Niasse (Everton), Deniz (Kayseri), Gökhan (Rize), Aziz Behich (Bursa).
Gitmeleri muhtemel isimler...
Carole, Tarık, Tolga, Eren, Ahmet Çalık.