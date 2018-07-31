AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray 6. hazırlık maçını bugün Yunanistan ekibi AEK ile oynuyor. Karşılaşma her iki takım taraftarı tarafından heyecanla beklenirken futbolseverler "AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusunu soruyor.