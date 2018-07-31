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AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray 6. hazırlık maçını bugün Yunanistan ekibi AEK ile oynuyor. Karşılaşma her iki takım taraftarı tarafından heyecanla beklenirken futbolseverler "AEK Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

31 Temmuz 2018, Salı 11:12
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Galatasaray AEK maçı heyecanla dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray bu akşam Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılı kulüp bu maçtan da galip gelip lige moralli başlamak istiyor.

AEK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AEK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele Samart Spor'dan naklen yayınlanacak. 

Galatasaray muhtemel 11

İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

Galatasaray'ın hazırlık maçları

Wil 1900 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-2 Valencia

Sakaryaspor 0-3 Galatasaray

Club Africain 0-1 Galatasaray

Galatasaray'ın transfer borsası

Galatasaray'da gelenler...

Muğdat Akhisar - Bedelsiz

Nagatomo Inter 2.5 milyon Euro

Onyekuru* Everton 800 bin Euro

Galatasaray'da gidenler...

Cavanda S.Liege 2.4 milyon Euro

Denayer M.City

Yasin Göztepe

Latovlevici

Hakan

Koray

Carrasso

Eray

Gündemdeki isimler...

Silva (Milan), Höwedes (Schalke), Gervinho (H.Fortune), Ramires (Jiangsu), Ndiaye (Stoke), Trezeguet (Kasımpaşa), Emre Akbaba (Alanya), Denayer (M.City), Ahmed Musa (Leicester), Niasse (Everton), Deniz (Kayseri), Gökhan (Rize), Aziz Behich (Bursa).

Gitmeleri muhtemel isimler...

Carole, Tarık, Tolga, Eren, Ahmet Çalık.



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