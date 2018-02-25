AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi

Almanya'da ortalık karıştı. Almanya'da seçimden sonra Cem Özdemir'in yüzü yine gülmedi. Cem Özdemir, AFD milletvekillerini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle şikayet edildi

AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi
Koalisyon görüşmelerinde Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı olması beklenen ancak Merkel tarafından diretk olarak üstü çizilen Cem Özdemir'e bri darbe de AfD partisinden geldi.

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.


İHTİYARLAR HEYETİNE GİDİYOR


AfD Cem Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydederken, şikayette bulunacaklarını belirttiler.


ALMAN CEM'DEN AFD'YE CEVAP


Özdemir AfD'nin suçlamalarına karşı "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi. 

Türk düşmanı AfD ve Cem Özedmir'in karşılıklı atışması, Türk düşmanları birbirini yiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.


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