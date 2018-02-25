AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi



İHTİYARLAR HEYETİNE GİDİYOR



ALMAN CEM'DEN AFD'YE CEVAP

Can Hakman

Koalisyon görüşmelerinde'nden Dışişleri Bakanı olması beklenen ancaktarafından diretk olarak üstü çizilen Cem Özdemir'e bri darbe de AfD partisinden geldi.Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.AfD Cem Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydederken, şikayette bulunacaklarını belirttiler.Özdemir AfD'nin suçlamalarına karşı "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi.Türk düşmanı AfD ve Cem Özedmir'in karşılıklı atışması, Türk düşmanları birbirini yiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.