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Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar

Dünya genelende 2017 yılında meydana gelen doğal afetlerde tarihi rekor kırıldı. Alman Sigorta Birliği Derneği (GDV) 2017 afet raporunda geçtiğimiz yıl 330 milyar dolarlık maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı

Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar
Karayipler ve Güney Amerika’yı etkisi altına Harvey, Irma, Jose ve Maria kasırgaları sigorta şirketlerine çok pahalıya mal oldu.  

ZARAR 330 MİLYAR DOLAR


Sigorta şirketleri doğal afetler yüzünde 135 milyar ödeme yaparken, dünya genelinde meydana gelen zararın 330 milyar dolar olduğu en büyük maddi hasarın kasırgalardan dolayı meydana geldiği ve 2017’de kasırgaların verdiği zararın 215 milyar dolar olduğu açıklandı.

10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


 2017 yılında dünya genelende 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği afetlerde Güney Asya’daki felaketlerde 2 bin 700 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
 

ORTALAMANIN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE


Münih Re bu zamana kadar üç kez 100 milyar doların üzerinde afet zararının çıktığını bunlarından en yükseğinin 2017 yılında yaşandığı ve dünya genelinde irili ufaklı 700 afetin yaşandığını ve son 10 yılda ortalamasının iki katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekildi.  

Doğal afetlerin artması paralelinde sigortaları da doğal afet sigorta ücretlerini yükselttiği bundan sonraki yıllarda da afetlerin giderek artması beklendiği açıklandı.
 

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