Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar

ZARAR 330 MİLYAR DOLAR

10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ORTALAMANIN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Mine Bozkurt

Karayipler ve Güney Amerika’yı etkisi altınavekasırgaları sigorta şirketlerine çok pahalıya mal oldu.Sigorta şirketleri doğal afetler yüzünde 135 milyar ödeme yaparken, dünya genelinde meydana gelen zararın 330 milyar dolar olduğu en büyük maddi hasarın kasırgalardan dolayı meydana geldiği ve 2017’de kasırgaların verdiği zararın 215 milyar dolar olduğu açıklandı.2017 yılında dünya genelende 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği afetlerde Güney Asya’daki felaketlerde 2 bin 700 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Münih Re bu zamana kadar üç kez 100 milyar doların üzerinde afet zararının çıktığını bunlarından en yükseğinin 2017 yılında yaşandığı ve dünya genelinde irili ufaklı 700 afetin yaşandığını ve son 10 yılda ortalamasının iki katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekildi.Doğal afetlerin artması paralelinde sigortaları da doğal afet sigorta ücretlerini yükselttiği bundan sonraki yıllarda da afetlerin giderek artması beklendiği açıklandı.