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Afflalo, Bjelica’ya yumrukla saldırdı!

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Bjelica ve Arron Afflalo arasında yaşanan gerilim sonucunda yumruklar havada uçuştu. İki oyuncu da ihraç edildi

Afflalo, Bjelica’ya yumrukla saldırdı!
NBA‘de bu sabaha karşı Orlando Magic‘in evinde konuk ettiği Minnesota Timberwolves‘ı 108-102 mağlup ettiği maçta yumruklar konuştu.

NBA‘de son günlerde hemen hemen her maçta bir kavga yaşanıyor. Bu sabaha karşı yaşananlar ise izleyicileri şoke etti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Nemanja Bjelica ve Arron Afflalo maçın başında sözlü bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yatışmasının ardından ikinci çeyrekte bir ribaunt mücadelesinde Afflalo bir anda Bjelica’ya saldırdı. Yumruk sallayan ve adeta deliye dönen Affalo karşısında Bjelica kendisini korumakla yetindi. Afflalo‘nun kafasını kolunun altına alarak ‘kilitleyen’ Sırp oyuncu da rakibi ile birlikte hakemler tarafında oyundan atıldı.



Birçok NBA yorumcusu, Bjelica’nın ihraç edilmesinin adil olmadığı yönünde görüş belirtti.Afflalo‘nun ise NBA tarafından büyük bir cezaya çarptırılması bekleniyor.

İşte o anlar:




 


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