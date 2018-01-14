Afgan uyruklu baba ve oğlun katili İran'a kaçtı

OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

KATİL İRAN'A KAÇTI

Batman'da bulunan 2 cesedin sırrı çözüldü

Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş

Mine Bozkurt

Vali Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504.Sokak’taki bir evde Afgan uyruklu baba Bekir Hüseyin ve oğlu Didar Hüseyin’e ait cesetlerin bulunduğunu belirterek, olayı araştırmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturulduğunu ifade etti.Deniz, ekibin yaptığı araştırma sonucunda baba ve oğlunu öldüren kişinin de Afgan uyruklu olduğu ve İran’a kaçtığının belirlendiğini aktardı.