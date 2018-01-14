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Afgan uyruklu baba ve oğlun katili İran'a kaçtı

Batman’da bir gün arayla cesetleri bulunan Afgan uyruklu baba ve oğlunun katil zanlısının İran’a kaçtığı tespit edildi
 

Afgan uyruklu baba ve oğlun katili İran'a kaçtı
Vali Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504.

OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU


Sokak’taki bir evde Afgan uyruklu baba Bekir Hüseyin ve oğlu Didar Hüseyin’e ait cesetlerin bulunduğunu belirterek, olayı araştırmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturulduğunu ifade etti.

KATİL İRAN'A KAÇTI


Deniz, ekibin yaptığı araştırma sonucunda baba ve oğlunu öldüren kişinin de Afgan uyruklu olduğu ve İran’a kaçtığının belirlendiğini aktardı.

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