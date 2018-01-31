Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
(USGS) 6.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Badahşan
vilayetine bağlı Feyzabad kentinin 66 km güneydoğusu olduğunu duyurdu.
USGS depremin deriniliğinin 191 km olduğunu açıkladı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi
de depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu belirtti.
HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Depremin Afganistan
'ın başkenti Kabil
'in yanı sıra Pakistan
'ın başkenti İslamabad
ile Hindistan
'ın başkenti Yeni Delhi
'de de hissedildiği açıklandı.
Depremde henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Nazlı Erdol