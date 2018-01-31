Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Nazlı Erdol

(USGS) 6.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindekivilayetine bağlı Feyzabad kentinin 66 km güneydoğusu olduğunu duyurdu.USGS depremin deriniliğinin 191 km olduğunu açıkladı.de depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu belirtti.Depremin'ın başkenti'in yanı sıra'ın başkentiile'ın başkenti'de de hissedildiği açıklandı.Depremde henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.