Afganistan'da Intercontinental Hotel'e saldırı

Oğuz Ekici

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Hotel'e saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, otelin halihazırda saldırı altında olduğunu duyurdu.Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika koduyla dünyaya geçti. Reuters, canlı bombaların oteldeki bazı kişileri rehin aldığnı aktarıyor.Otel yöneticisi Ahmed Haris Nayeb, saldırganların içeri girmesiyle insanların panik halinde kaçmaya çalıştığını ve çok sayıda silah sesi duyulduğunu söyledi.Terör örgütleri Taliban ve IŞİD'in kıskacı altındaki ülkede, son kanlı otel saldırısı dört yıl önce gerçekleşmişti. Kabil'deki beş yıldızlı Serena Oteli'ne giren saldırganlarla polis üç saat çatışmış, 13 insan yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerden dördü yabancıydı.