Afganistan'da Save the Children ofisine saldırı: 12 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin yaralandığı açıklandı

Afganistan'da Save the Children ofisine saldırı: 12 yaralı
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve ofisten alevler yükseldiğini söyledi.

Ofisin olduğu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da iki gün önce başkent Kabil'deki International Oteli'ne düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.



 


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