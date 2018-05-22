Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 16 ölü

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

22 Mayıs 2018, Salı 15:15
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Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Emniyet noktası yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı. 

Kandahar’da bulunan Mirvaid Hastanesi Müdürü Nimetallah Barak yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi. 

İHA

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