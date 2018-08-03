Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Paktia eyalet polis şefi General Raz Mohammad Mandozai, "Paktia eyaletinin Gardez kentinde bir Şii camisine saldırısı düzenlendi. Patlamada ölü ve yaralı var, ama şimdilik kaç tane olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İHA