  • Haberler
  • Dünya
  • Afganistan'da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinde çoğunlukla Şiilerin gittiği camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2018, Cuma 13:46 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2018, Cuma 13:53
A A

Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Paktia eyalet polis şefi General Raz Mohammad Mandozai, "Paktia eyaletinin Gardez kentinde bir Şii camisine saldırısı düzenlendi. Patlamada ölü ve yaralı var, ama şimdilik kaç tane olduğunu bilmiyoruz" dedi. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER