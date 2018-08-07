Uzmanlar, Afganistan'da yerleşik olan Taliban ile etkinlik arayışındaki DEAŞ arasında ciddi bir rekabet çatışması yaşandığını düşünüyor.

Afgan siyasi analist Ahmed Saeedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın, eski mensuplarının DEAŞ'a katılmasından tedirginlik duyduğunu söyledi.

Örgütler arasında yaşanan çatışmaların nedenlerinden birinin maden yatakları olduğunu ifade eden Saeedi, DEAŞ'ın gözünün Afganistan'da Taliban'ın gelir kaynağı olan maden yataklarının bulunduğu vilayetler olduğunu söyledi.

Saeedi, ''Afganistan'ın asıl sahiplerinin kendileri olduğunu iddia eden Taliban, DEAŞ'ın etkin olmasını istemiyor.'' dedi.

Siyaset bilimci Esadullah Kohzad ise Taliban'ın etkinliğini DEAŞ'a kaptırmaktan korktuğunu ve DEAŞ'ın güçlenmesine engel olmaya çalıştığını vurguladı.

Kabil Üniversitesi öğretim üyesi Necib Mahmud, "Taliban, DEAŞ tarafından yok edilmekten endişe ediyor." görüşünü paylaştı.

Mahmud, Taliban engeli nedeniyle DEAŞ'ın etkinliğinin gün geçtikçe azaldığının altını çizerek, "DEAŞ Afganistan'da hem Taliban hem devlet güçlerinin engeline takıldı, bir taraftan Taliban ile çatışan örgüt üyeleri diğer taraftan da Afgan güvenlik güçlerinin sürekli hava saldırısına uğruyor.'' diye konuştu.

- Afganistan terör örgütleri için cazip alanlardan biri

Terörün küreselleştiği günümüzde Afganistan, terör örgütleri için en cazip alanlardan birini oluşturuyor. Afganistan Savunma Bakanlığının kayıtlarına göre ülkede Taliban, DEAŞ ve El Kaide başta olmak üzere 12 terör grubu faaliyet gösteriyor.

TALİBAN-DEAŞ KAVGASI

DEAŞ'ın Horasan Emirliğini ilan etmesinin ardından Taliban ile DEAŞ birbirlerine karşı savaş ilan etmişti.

DEAŞ'ın Afganistan'da faaliyete geçmesiyle ülkedeki bazı Taliban militanlarının DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği iddia edilmiş, Afgan ve Amerikalı yetkililer örgütün Afganistan'da yandaş toplamak için çalışmalar yürüttüğü bilgisini doğrulamıştı.

Bunun ardından Taliban, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye Haziran 2015'te bir tehdit mektubu göndermişti.

Taliban, amaçlarının Afganistan'ı "yabancı işgalinden kurtarmak" olduğunu savunuyor.

AA