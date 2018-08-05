Afganistan'ın doğusunda gerçekleşen intihar saldırısında 3 NATO askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda bir ABD askeri ve 2 Afgan askerinin de yaralandığı belirtildi.

BOMBALI SALDIRIDA 3 NATO ASKERİ ÖLDÜ, 3 ASKER YARALANDI

Sık sık saldırılara sahne olan Afganistan'da bugün bir kez daha bomba patladı. Reuters haber ajansı, ülkenin doğusunda gerçekleşen intihar saldırısında üç NATO mensubunun öldüğünü duyurdu.

Yaşamını yitiren askerlerden birinin ABD'li diğer 2'sinin ise Afgan olduğu belirtildi. Yaralananların da olduğu 2'sinin Afgan uyruklu birinin ABD'li olduğu söylendi.