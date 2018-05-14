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  • Afganistan'da karakola saldırı: 8 asker hayatını kaybetti

Afganistan'da karakola saldırı: 8 asker hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarının askeri karakola silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 8 askerin öldüğü bildirildi

14 Mayıs 2018, Pazartesi 10:43
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Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, militanların Daşti Arçi ilçesine bağlı Tacik Kışlak köyündeki askeri karakola saldırı düzenlediğini açıkladı. 

Saldırıda 8 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını kaydeden Rahmani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 örgüt üyesinin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

AA

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