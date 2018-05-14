Afganistan'da karakola saldırı: 8 asker hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarının askeri karakola silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 8 askerin öldüğü bildirildi
Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, militanların Daşti Arçi ilçesine bağlı Tacik Kışlak köyündeki askeri karakola saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 8 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını kaydeden Rahmani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 örgüt üyesinin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.
AA