Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
Afganistan'da Taliban'ın, Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdiği, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığı bildirildi
Afganistan'da Taliban'ın, Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdiği, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığı bildirildi.
Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, militanların, dün gece saatlerinde Farah merkezine saldırı başlattığını açıkladı. Örgütün vilayet merkezini kısmen ele geçirdiğini ifade eden Bahtavar, merkezde çatışmaların halen sürdüğünü kaydetti.
Bahtavar, saldırının ardından merkezde yaşayan ailelerin evlerini terk etmeye başladığını söyledi.
AA