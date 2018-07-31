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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı: 19 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2018, Salı 15:52
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Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük eğitim kampı Serdere'ye saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 11 DEAŞ üyesiyle 8 Taliban militanının öldüğünü kaydeden Haşi, 6 DEAŞ mensubuyla 5 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.

Haşi, saldırı sonucu DEAŞ'ın söz konusu kampının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.

AA

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