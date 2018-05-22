Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Cegatu ve Deh Yak ilçelerine düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği sözcüsü Aref Nur, militanların, Cegatu ve Deh Yak ilçelerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini, çatışmaların ilçe merkezine yakın bölgede devam ettiğini söyledi.

Saldırılarda ölenler olduğunu ve sayısının netleşmediğini belirten Nuri, bölgeye takviye birlikler gönderildiğini kaydetti.

Gazne il Şura Vekili Hasan Reza Yusufi ise iki ilçeye düzenlenen saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Yusufi, ölenler arasında Deh Yak ilçe Emniyet Müdürü Faiz Tofan'ın bulunduğunu ifade etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılar sonucu her iki ilçenin kontrolünü ele geçirdiklerini, çatışmalarda 43 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

AA