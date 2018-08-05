Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed, militanların, ilçedeki askeri üsse dört koldan saldırması sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

ÜSSÜ ELE GEÇİRDİK İDDİASI

Saldırıda birkaç askerin yaralandığını ifade eden Muhammed, birçok askerden de haber alınamadığını belirtti.

Muhammed, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenlerin olduğunu kaydetti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu üssü ele geçirdikleri iddia edildi.

AA