Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü

İstanbul’da, Afganistanlı Mohammadullah Raihan, eşi Elham Atıfı’yı başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. İstanbul’dan, Atıfı’nın Avusturya’daki annesini arayan gizemli bir kişi kızının öldürüldüğünü söylemesi üzerine başlatılan soruşturmada cinayet çözüldü. Van’da gözaltına alınan Mohammadullah Raihan tutuklandı.

Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü
Mohammadullah Raihan ve eşi Elham Atıfı, 4 ay önce kaçak yollardan İstanbul’a gelerek Sultangazi’ye yerleşti. Çift günübirlik işlerde geçimini sağlarken, 17 Ocak 2018 günü Elham Atıfı’nın Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan annesi Rouqıa Jawhar’ı tanımadığı bir kişi aradı. Telefonun ucundaki ses İstanbul’dan aradığını, adının Hamza olduğunu söyleyip, “Kızınız öldürüldü, şu an yerde yatıyor” diyerek telefonu kapattı. Anne apar topar Türkiye’ye geldi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvurdu. Anne polise, kızı ve damadının yaşadığı adresi bilmediğini söyledi. Damat da ortada yoktu, bulunamıyordu. Polis, anneyi arayan gizemli kişiye ulaşamazken, annenin başvurusu üzerine başlatılan araştırmada, damat Mohammadullah Raihan’ın göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan bazı kişilerle bağlantısı belirlendi. Bu kişilerin Van’da yaşadığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı. 
 

ARKADAŞI EVİN ADRESİNİ VERDİ


Bütün bunlar olurken, anne Afganistan’dan tanıdığı Türkiye’de yaşayan bir arkadaşına ulaştı. Arkadaşı, kızının Sultangazi Gazi Mahallesi 1290 Sokak'ta yaşadığını, tam evini bilmediğini söyledi. Anne bu bilgiyi polisle paylaştı. Geçen pazar günü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sokakta araştırma başlatarak evi buldu. Eve giren polis, Elham Atıfı’nın cesediyle karşılaştı. Elham, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü. 


VAN'DA BULUNDU


Ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis, Mohammadullah Raihan’ın daha önce Van’da gözaltına alınan 4 kişi üzerinden yaptığı araştırmada, Van’da gizlendiğini belirledi. Van polisine bilgi verilerek gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Raihan gözaltına alındı. Raihan'ın emniyette, “Eşimin ailesiyle sorunlar yaşıyordum. Aramızda kavga çıktı, bana tokat attı. Ben de ona vurmaya başladım. Yere yığıldı. Ben de evden kaçtım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Raihan tutuklandı.


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