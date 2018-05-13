Afra Saraçoğlu-Eray Altay aşkı tam gaz devam!

Sevgilierin geçen günlerde aynı eve taşındığı söyleniyor. Eray Altay, Afra Saraçoğlu'yla ilişkisi uğruna dizideki işinden olmuştu.

NE OLMUŞTU?

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta’nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü Afra Saraçoğlu’na kaptırmıştı. Bunu öğrenen Gökçen Usta, kendisiyle artık çalışmasının mümkün olmadığını Eray Altay’a iletmişti. Bunun üzerine Eray Altay, diziden ayrılmıştı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?





2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı.

Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı.

Kötü Çocuk filminde rol aldı.

20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.