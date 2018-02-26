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Afra Saraçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, ailesi kim?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamıkaran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun takipçileri kimdir, nereli, kaç yaşında ve ailesi kim olduğunu merak ediyor. Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda '20 yaşındayım asla sevişmem' sözleriyle magazin gündemine damga vuran Afra Saraçoğlu'yla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
 

Afra Saraçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, ailesi kim?
Afra Saraçoğlu kimdir sorusu şu an en sık merak edilen sorulardan biri oldu çünkü güzel oyuncunun Posta Gazetesi'nde konuşan Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Afra Saraçoğlu, kaç yaşında, nereli ve ailesi kim, Saraçoğlu'nun hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde. 


AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ

Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20  yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu. Afra Saraçoğlu ''Öpüşmem, sevişmem gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim. Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir.''

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AFRA SARAÇOĞLU AİLESİ KİM?

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu ailesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunnmuştu.  Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı 14 yaşındayken Esline Mankenlik ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Genç kız 18'ine geldiğinde "Annemi kandırmışlar. Ben artık reşitim" diyerek sözleşmeyi feshetti. Ancak ajans, filmlerden elde ettiği gelire göz koydu. Tazminat istiyor. Özcan Deniz'in İkinci Şans adlı filminde oynadıktan sonra dikkatleri üzerine çeken manken ve oyuncu Afda Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl sözleşmesini tek taraflı feshedince eski şirketi Esline Mankenlik Hizmetmleri, 53 bin liralık tazminat davası açtı. "Müvekkilim ünlenmesi için bir dizide oynamasına için vermiş, ardından davalı oyuncu ünlenerek Özcan Deniz tarafından yeni bir film teklifi almıştır. İkinci Şans, Kötü Çocuk filmlerinden elde ettiği gelirin yüzde 40'ından şimdilik siner lira, haksız fesihten 40 bin lira ve manevi zarar için 10 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

Ailesinin Fenerbahçe’li olması ve Fenerbahçe’de büyümüş olması nedeniyle Fenerbahçe takımını tuttuğunu belirten güzel oyuncu ayrıca bir anı defteri tuttuğunu ve gün içinde kendisini ne etkilediyse onları kaleme aldığını belirtmiştir.



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