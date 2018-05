Afrika'da yeni Ebola salgını: 17 kişi öldü

Ebola hakkında merak edilen 10 şey!

Senim Tanay

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de inceledikleri 5 cesedin 2'sinde Ebola virüsünü tespit ettiklerini açıkladı. WHO Sözcüsü Tarik Jasarevic, örgütün salgının merkezine ulaşmak için çalışmalarda bulunduğunu söyledi.Ebola virüsü son 40 yıldır özellikle Orta ve Batı Afrika'da en çok can alan hastalıkların başında geliyor.2014 yılında Batı Afrika'da başlayan salgın 2016'ya kadar kontrol altına alınamamıştı. Salgında 11 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.