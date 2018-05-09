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Afrika'da yeni Ebola salgını: 17 kişi öldü

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir Ebola salgını başladı. Kongo Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs itibariyle 17 kişinin Ebola nedeniyle öldüğünü tespit etti

09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:40
Afrika'da yeni Ebola salgını: 17 kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de inceledikleri 5 cesedin 2'sinde Ebola virüsünü tespit ettiklerini açıkladı. WHO Sözcüsü Tarik Jasarevic, örgütün salgının merkezine ulaşmak için çalışmalarda bulunduğunu söyledi. 

Ebola virüsü son 40 yıldır özellikle Orta ve Batı Afrika'da en çok can alan hastalıkların başında geliyor.

Ebola hakkında merak edilen 10 şey!Ebola hakkında merak edilen 10 şey!

2014 yılında Batı Afrika'da başlayan salgın 2016'ya kadar kontrol altına alınamamıştı. Salgında 11 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.


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