Afrika dışındaki en eski insan fosili İsrail'de bulundu



'BÜYÜK CANLILARI AVLAYABİLİYORLAR, OCAKLARINDAKİ ATEŞİ KONTROL EDEBİLİYORLAR, BİTKİLERDEN YARARLANIYORLAR'



'AFRİKA'DAN YOLA 250.000 YIL ÇIKTIK'

Can Hakman

Fosilin keşfi'in'dan düşünülenden en az 50.000 yıl önce çıktığına işaret ediyor.Makalenin yazarlarından biri olan ve'nde antropoloji profesörlüğü görevini yürüten"Artık modern insanın Afrika'dan düşündüğümüzden daha erken zamanda çıktığının fosil kanıtına sahibiz. Daha önce bu erken göç iddiaları hem arkeolojik alan kalıntılarına hem de antikaraştırmalarına dayandırılıyordu ancak artık biz bunu kanıtlayan insan fosiline sahibiz" dedi.Çene kemiğinin yaşını saptamak vedışındaya da diğer insansı türlere ait olup olmadığını kesinleştirmek için bilim insanları 3 farklı analiz tekniği kullandı.Araştırmacılar bulunan fosilin kesinlikle'e ait olduğunu vurguladı.Mağarada fosilin yanı sıra bulunan taş aletlerin de '' olarak adlandırılan teknikle yontulduğu ve avlanma amacıyla kullanıldığı belirtildi.Makalenin yazarlarındananatomi ve antropoloji bölümü profesörü"Zengin arkeolojik kanıtlar bize Misliya mağarası sakinlerinin auroch'lar (soyu tükenmiş büyük inek), Pers alageyiği ve ceylan gibi büyük canlıları avlayabildiğini gösteriyor. Ocaklarındaki ateşi kontrol edebiliyorlardı, bitkilerden geniş şekilde yararlanıyorlardı ve Erken-Orta Paleolitik Çağ için taştan bir alet kutusu üretmişlerdi. Bunlar Afrika'da bulunan en erken Homo Sapiens fosilleriyle birlikte bulunanlarla benzer" dedi.Hershkovitz taşların avlanmanın yanı sıra hayvan derisi yüzme, bitki kesme ve mineral arama gibi işlerde de kullanılabildiğini belirtti.Fosilin bulunduğu bölge modern insanın'danboyunca uzanan kuzey rotasını vekıyılarını kullandığı tezini de desteliyor.Ayrıcafosili neden 120.000 yıl öncesine ait bir modern insan fosilinin'de bulunduğunu anlamaya da yardım ediyor.Hershkovitz fosilin, modern insanın'dan 220.000 yıl önce çıkarak düşündüğümüzden daha öncegibi diğer türlerle etkileşime girdiği yönündeki araştırmaları da desteklediğini belirtti.Herkovitz "Daha önce düşünülenden çok daha eski bir biyolojik tarihimiz var. Diğer hominini (insansı) gruplarıyla etkileşime girerek evrimleştik.'dan 250.000 yıl önce gibi bir tarihte çıktık" dedi.