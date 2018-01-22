Afrika Gazetesi'ne öfke yağıyor



GAZETENİN TABELASINI SÖKÜP BAYRAK ASTILAR



İŞTE O SKANDAL BAŞLIK:

Gizem Yetil

KKTC’de yayın yapan’nin Türkiye’yi 'işgalci' olarak nitelediği haberin ardından bugün gazete önünde toplanan vatandaşlar eylem düzenledi.Vatandaşlar gazeteye pet şişe, yumurta ve taş attı. Slogan atan vatandaşlar gazeteye tepki gösterdi. Eylemciler zaman zaman polisle de tartıştı. Gazete binasına tırmanan bir eylemci gazetenin tabelasını sökerek binaya Türk ve KKTC bayrağı astı.Vatandaşların binaya taş atması sırasında bir polis yaralandı. Eylemciler gazete yakınlarındaki KKTC Meclisi’ne gelerek bina önünde eylemine devam ediyor.