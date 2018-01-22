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Afrika Gazetesi'ne öfke yağıyor

KKTC’de Türkiye’yi 'işgalci' olarak nitelediği haberi yayınlanan Afrika Gazetesi önünde toplanan onlarca kişi, gazeteyi protesto etti. Gazetenin tabelasını indiren eylemciler, binaya Türk ve KKTC bayraklarını astı

Afrika Gazetesi'ne öfke yağıyor
KKTC’de yayın yapan Afrika Gazetesi’nin Türkiye’yi 'işgalci' olarak nitelediği haberin ardından bugün gazete önünde toplanan vatandaşlar eylem düzenledi.


GAZETENİN TABELASINI SÖKÜP BAYRAK ASTILAR


Vatandaşlar gazeteye pet şişe, yumurta ve taş attı. Slogan atan vatandaşlar gazeteye tepki gösterdi. Eylemciler zaman zaman polisle de tartıştı. Gazete binasına tırmanan bir eylemci gazetenin tabelasını sökerek binaya Türk ve KKTC bayrağı astı.



Vatandaşların binaya taş atması sırasında bir polis yaralandı. Eylemciler gazete yakınlarındaki KKTC Meclisi’ne gelerek bina önünde eylemine devam ediyor. 


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