Afrika’nın parlayan yıldızı Muhammed Salah

İKİNCİ MISIRLI OYUNCU OLDU

KIZININ ADI MEKKE

LİGDE KRALLIĞA YAKLAŞTI

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 GOL

DOSTLUK MAÇINDA KEŞFEDİLDİ

CHELSEA'YE 3 MAÇTA 3 GOL

Erdinç Şahin

İngiltere Premier Lig ekiplerindenforma giyen, bu sezonki üstün performansını, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" unvanıyla taçlandırdı.İlk olarak 1970’te Fransız spor dergisi France Football, 1992’den bu yana ise Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda Salah, birçok yıldız oyuncuyu geride bırakarak zirveye çıktı.Bu sezonki performansıyla büyük çıkış yakalayan Liverpool’dan takım arkadaşıilegibi iki önemli futbolcuyu geride bırakarak ödüle layık görülen Salah, Mısır’ın son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolcu olarak öne çıkıyor.Eski futbolcu Mahmoud El Khatib’in ardından Afrika’da yılın futbolcusu ödülünü 44 yıl sonra yeniden Mısır’a getiren Muhammed Salah, milli takımında da üstün bir performans sergiliyor.Bu yıl Afrika Uluslar Kupası’nda finalde elenen Mısır’da turnuvanın en göze çarpan isimleri arasında yer alan Salah, 56 maçta formasını giydiği milli takımı ile 32 gole imza attı.Dünya evine 2013’te giren ve Mekke adlı bir kız çocuğu da bulunan Müslüman oyuncu Muhammed Salah, sezon başında 42 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Roma’dan transfer olduğu Liverpool’da kariyerinin altın çağını yaşıyor.Attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezon İngiltere temsilcisine birçok puan kazandıran 25 yaşındaki Salah, kısa sürede Premier Lig’in yıldızları arasına girdi.Orta saha bölgesinde oynamasına rağmen bu sezon ligde 17 gol atan Mısırlı oyuncu, krallık yarışında 18 gol kaydeden Tottenhamlıardından ikinci sırada yer alıyor. Salah, Liverpool’un ligde zirve yarışını sürdürmesinde en önemli etken olarak gösteriliyor.Futbolseverlerin tercihleri ve oyuncuların maç performanslarına göre belirlenen ligin resmi istatistik sitesi "EA Sports Fantasy Premier Lig"in verilerine göre, Muhammed Salah, topladığı 168 puanla açık ara en iyi futbolcu konumunda bulunuyor.Önceki sezonlara oranla daha iyi bir performans sergileyerek 44 puanla ligde dördüncü sırada yer alanüstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna doludizgin devam ediyor.Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 5 golle katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, takımının E Grubu’nu lider tamamlayarak son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile eşleşmesinde de performansıyla önemli rol oynadı.Mısır’ın Garbiya iline bağlı Nagrig’de 15 Haziran 1992’de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında çıktı.Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah’ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı’nda 1 Şubat 2012’de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa’ya doğru yön değiştirdi.Facianın ardından Mısır Premier Ligi’nde 2011-2012 sezonu iptal edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre’nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı’yla yaptığı dostluk maçı, Salah’ın kariyerinin dönüm noktası oldu.Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel’i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.Basel’de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, toplam 20 golle bu başarıda pay sahibi oldu. Orta sahadaki çalışkan yapısı ve yüksek tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı haline gelen oyuncu, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi.Basel’in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea’ye konuk olduğu maçta gol atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsilcisinin bu kez Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini yine boş geçmedi ve ağlarını iki maçta da birer kez sarstı.Salah’ın bu maçlardaki performansından etkilenen Chelsea yönetimi, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde o dönem Chelsea’yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun gözüne giremeyen Salah, forma şansı bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 gol atabildi.Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde Fiorentina’ya kiralanan Mısırlı oyuncu, İtalya’da yeniden düzenli olarak forma giymeye başlamasının ardından performansında yükselişe geçti. Fiorentina, 26 maçta 9 kez ağları sarsan Salah’ın bonservisini almak istedi. Bunu kabul etmeyen Salah, 2016-2017 sezonunda bu kez Roma’ya kiralandı.Kariyerindeki en hızlı çıkışı Roma formasıyla yaşayan Salah, geçen sezon İtalya temsilcisinde 41 maçta 19 gollük performans sergileyerek takımın yıldız isimleri arasına girdi.AA