Markanın Türkiye’deki ilk güzellik elçisi olan Dere, Excellence saç boyalarının yeni reklam kampanyası için objektif karşısına geçti. 8 gün süren ve yönetmen Martin Arnoldo’nun çektiği reklam filmlerinde Cansu Dere, markanın Afrika-Ortadoğu yüzü unvanını alan ilk Türk oyuncu oldu. Dere’nin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflara yorum yazan takipçileri ise “Sizin değerinizi anlamayan şahıs bin pişmandır şimdi...” sözleriyle Cem Yılmaz’a gönderme yaptı.