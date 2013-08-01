Afrika ve Ortadoğu'nun yeni yüzü: Cansu Dere
Cansu Dere, marka yüzü olduğu L'Oreal Paris'in reklam çekimleri için Yunanistan'a gitti
Markanın Türkiye’deki ilk güzellik elçisi olan Dere, Excellence saç boyalarının yeni reklam kampanyası için objektif karşısına geçti. 8 gün süren ve yönetmen Martin Arnoldo’nun çektiği reklam filmlerinde Cansu Dere, markanın Afrika-Ortadoğu yüzü unvanını alan ilk Türk oyuncu oldu. Dere’nin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflara yorum yazan takipçileri ise “Sizin değerinizi anlamayan şahıs bin pişmandır şimdi...” sözleriyle Cem Yılmaz’a gönderme yaptı.