İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na katılmak üzere Avustralya’ya gelen en az 250 yarışmacı, vize süreleri dolmasına rağmen ülkeden çıkış yapmadı. Vize süreleri dolan atletlerin 200’ünün iltica talebinde bulunduğu 50’sinin ise göçmenlik makamlarından kaçtığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Malisa Golightly, Senato’ya sporcuların çoğunluğunun vize başvurusunda bulunduğu için ülkede yasal olarak bulunduğunu ifade ederek, 50 sporcunun ise vize sürelerinin dolmasına rağmen yetkililerle henüz iletişme geçmediğini bildirdi.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, geçtiğimiz hafta vize koşullarını ihlal eden sporcuların zorla sınır dışı edilebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İngiliz Milletler Topluluğu'na üye 19 Afrika ülkesi bulunuyor.

İHA