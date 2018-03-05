Afrin'de 2 köy daha teröristlerden temizlendi

144 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Mehmet Nuri Turan

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 114’ü köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.İDLİB/ANKARA (AA)