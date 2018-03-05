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Afrin'de 2 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden arındırdı

05 Mart 2018, Pazartesi 21:02
Afrin'de 2 köy daha teröristlerden temizlendi
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı.

144 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI


TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 114’ü köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

İDLİB/ANKARA (AA)


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