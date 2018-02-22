Afrin’de 3 köy daha temizlendi

3 KÖY DAHA KURTARILDI

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 34. gün

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından terör örgülerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi.ÖSO askerleri operasyon kapsamında Afrin’e bağlı Bülbül kasabasının güneyindeki El Cara köyünü ve bir kampı ele geçirdi.Akşam saatlerinde de Zehra, Aşağı ve Yukarı Korgan köyleri terörden temizlendi.Bu gelişmeyle birlikte gün içinde kurtarılan köy sayısı 8 oldu. Harekatın başından beri teröristlerden kurtarılan nokta sayısı 99'a yükseldi.(Yousef Talha /İHA)