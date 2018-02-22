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Afrin’de 3 köy daha temizlendi

PKK/PYD terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 34. gününde Afrin kırsalında yeni köyler ele geçirildi

22 Şubat 2018, Perşembe 20:07
Afrin’de 3 köy daha temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından terör örgülerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi.

3 KÖY DAHA KURTARILDI


ÖSO askerleri operasyon kapsamında Afrin’e bağlı Bülbül kasabasının güneyindeki El Cara köyünü ve bir kampı ele geçirdi.

Akşam saatlerinde de Zehra, Aşağı ve Yukarı Korgan köyleri terörden temizlendi. 

Bu gelişmeyle birlikte gün içinde kurtarılan köy sayısı 8 oldu. Harekatın başından beri teröristlerden kurtarılan nokta sayısı 99'a yükseldi.
 
(Yousef Talha /İHA)

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