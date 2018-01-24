Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor



TERÖRİSTLERDEN KÜSTAH TEHDİT!

Can Hakman

Terör örgütüiçindeki 'İngiltere vatandaşlarının İngiliz hükümetini' zora soktuğu belirtildi.Times'ta yer alan haberde,'debünyesindeki İngiltere vatandaşlarının'e gitmeye çalıştığı yazılıyor.Haberde,doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçik'in operasyon düzenlediği'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. Habere göre teröristler, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor.İçlerinde'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen teröristler yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Yüzlerce Batılı, IŞİD'e karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı"Haberde "Vatandaşlarınınmüttefikiile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir" yorumu yapılıyor.