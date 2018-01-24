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Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor

Mehmetçik Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatını sürdürüyor. Terör örgütünün içinde İngiliz, ABD'li, Alman uyruklu teröristler de bulunuyor. İngiliz Times gazetesinde bugün dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde terör örgütü içerisindeki İngilizlerin İngiltere hükümetini zora soktuğu vurgulandı. Reuters’ın haberine göre ise Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor

Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor
Terör örgütü YPG içindeki 'İngiltere vatandaşlarının İngiliz hükümetini' zora soktuğu belirtildi.

Times'ta yer alan haberde, Suriye'de YPG bünyesindeki İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığı yazılıyor.


TERÖRİSTLERDEN KÜSTAH TEHDİT! 


Haberde, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçik'in operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. Habere göre teröristler, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor.

İçlerinde ABD'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen teröristler yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.
Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Yüzlerce Batılı, IŞİD'e karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı"

Haberde "Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir" yorumu yapılıyor.


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