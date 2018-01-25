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Afrin'de Alman roketi Alman tankına karşı...(Zeytin Dalı operasyonunda 6.gün...)

Türk Silahlı Kuvettleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda 6. güne girilirken bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Almanya’nın DEAŞ’a karşı kullanması için Peşmerge’ye verdiği “Milan” tanksavar roketleri Afrin’de PKK/YPG tarafından, TSK’nın sahaya sürdüğü Alman Leopard-2 tanklarına karşı kullanılıyor.

25 Ocak 2018, Perşembe 09:38
Afrin'de Alman roketi Alman tankına karşı...(Zeytin Dalı operasyonunda 6.gün...)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda bugün 6. gün. Bu sürede TSK 5 şehit verirken yapılan açıklamaya göre, en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi ve 19 kritik nokta ele geçirildi. 


ALMAN ROKETİ ALMAN TANKINA KARŞI


Öte yandan Afrin operasyonu Almanya’da tartışma başlattı. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Almanya’nın DEAŞ’a karşı kullanması için Peşmerge’ye verdiği “Milan” tanksavar roketleri Afrin’de PKK/YPG tarafından, TSK’nın sahaya sürdüğü Alman Leopard-2 tanklarına karşı kullanılıyor. Alman Milan roketleri, Alman Leopard tanklarını vuruyor. Böylece Almanya çarpışan iki tarafa silah satarak kâr sağlayan silah taciri konumuna düşüyor. Ayrıca iddialı Alman Leopard-2 tanklarının roketle vurulup saf dışı bırakılması, vuran Alman roketi de olsa Berlin’de tartışılıyor.


TSK'DAN AÇIKLAMA


TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren ’Zeytin Dalı Harekâtı’ başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.


  

"2 SİLAH ARKADAŞIMIZIN NAAŞLARINA ULAŞILAMADI"

  
Açıklamanın devamında, "23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.



24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09.00-13.51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
  
TSK, "Zeytin Dalı Harekâtı"nın planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu belirtti.
 


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